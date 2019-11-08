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Австралія у вогні: Лісові пожежі досягли безпрецедентного рівня

Аня Мартинюк 08 листопада 2019, 09:57
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Австралія у вогні: Лісові пожежі досягли безпрецедентного рівня

Австралія потерпає від масових пожеж. Влада країни заявила про безпреценденте число спалахів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що Австралія потерпає від лісових пожеж. Влада країни стверджує, що кількість загорянь у Новому Південному Уельсі збільшилась до 90.

«Пожежі - більшість в районах, що постраждали від посухи - посилювались поривчастим вітром та спекою до +35 градусів за Цельсієм. Ми ніколи не бачили такої кількості пожеж одночасно», - відзначив комісар з питань пожежної служби Сільського Шейн Фіцсіммонс.

Як зазначалось раніше, минулого місяця двоє людей загинули, намагаючись захистити свій будинок від пожеж. Минулого тижня пожежа дісталася заповідника, де проживають коали. Пожежникам довелось самостійно напоювати тварин.

 

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