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Репер Каньє Вест підтвердив, що дійсно бажає зайняти місце у Білому домі. Для цього він навіть готовий змінити ім’я.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що американський репер Каньє Вест дійсно націлився висунути свою кандидатуру на пост президента США. Навіть більше, відомий репер вирішив змінити ім’я з цієї нагоди.
«Я можу юридично змінити своє ім'я на Крістіан Геніальний мільярдер Каньє Вест (Christian Genius Billionaire Kanye West) протягом року», - заявив він.
Відповідна заява прозвучала на фестивалі інновацій Fast Company. Репер наголосив, що балотуватиметься у 2024 році.
«Якщо мене оберуть президентом, я дам людям робочі місця», - додав він.
09:57: Австралія у вогні: Лісові пожежі досягли безпрецедентного рівня
09:23: Каньє Вест з новим ім’ям боротиметься за крісло президента США
07:59: Зеленський вирішив покращити рівень володіння українською мовою
14:57: Ляшко про Геруса: У нормальних людей язик не повернеться назвати «державним діячем» зрадника
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