Каньє Вест з новим ім’ям боротиметься за крісло президента США

Аня Мартинюк 08 листопада 2019, 09:23

Репер Каньє Вест підтвердив, що дійсно бажає зайняти місце у Білому домі. Для цього він навіть готовий змінити ім’я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що американський репер Каньє Вест дійсно націлився висунути свою кандидатуру на пост президента США. Навіть більше, відомий репер вирішив змінити ім’я з цієї нагоди.

«Я можу юридично змінити своє ім'я на Крістіан Геніальний мільярдер Каньє Вест (Christian Genius Billionaire Kanye West) протягом року», - заявив він.

Відповідна заява прозвучала на фестивалі інновацій Fast Company. Репер наголосив, що балотуватиметься у 2024 році.

«Якщо мене оберуть президентом, я дам людям робочі місця», - додав він.