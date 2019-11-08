НБУ «відібрав» у долара ще 14 копійок

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Офіційний курс гривні під кінець тижня різко пішов вгору. Стало відомо, скільки відвоювала гривня у долара та євро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, офіційний курс гривні до долара становить 24,51 грн. Офіційний курс гривні до євро - 27, 15 грн. Нацвалюта зміцнилась на 14 та 18 копійок відповідно.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 24,37 грн. Продаж долара відбувається за 24,67 грн. Купівля євро проходить за 26,89 грн, а продаж за 27,35 грн.
Нагадаємо, раніше аналітики повідомляли,що до кінця року курс гривні до долара може розміститися в межах 24,50-26,50 гривень.
09:57: Австралія у вогні: Лісові пожежі досягли безпрецедентного рівня
09:23: Каньє Вест з новим ім’ям боротиметься за крісло президента США
07:59: Зеленський вирішив покращити рівень володіння українською мовою
14:57: Ляшко про Геруса: У нормальних людей язик не повернеться назвати «державним діячем» зрадника
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