НБУ «відібрав» у долара ще 14 копійок

Аня Мартинюк 08 листопада 2019, 08:45

Офіційний курс гривні під кінець тижня різко пішов вгору. Стало відомо, скільки відвоювала гривня у долара та євро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, офіційний курс гривні до долара становить 24,51 грн. Офіційний курс гривні до євро - 27, 15 грн. Нацвалюта зміцнилась на 14 та 18 копійок відповідно.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 24,37 грн. Продаж долара відбувається за 24,67 грн. Купівля євро проходить за 26,89 грн, а продаж за 27,35 грн.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомляли,що до кінця року курс гривні до долара може розміститися в межах 24,50-26,50 гривень.