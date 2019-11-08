Зеленський вирішив покращити рівень володіння українською мовою

Аня Мартинюк 08 листопада 2019, 07:59

Український лідер Володимир Зеленський зізнався, що іноді плутає українські слова. Так, він вирішив виправити ситуацію.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 7 листопада, президент Володимир Зеленський зробив цікаву заяву. За його словами, він хоче покращити рівень володіння українською мовою. При цьому лідер України наголосив, що бачить прогрес у своїх намаганнях.

«Рівень української мови, на мою особисту думку, зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може, і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся. Знаєте, практика. Більше говорити. Краще – із розумними людьми. Я спілкувався з людиною російською мовою й іноді забував слова… Кажу цій людині: “А как это по-русски?”, називаєш українське слово і вона перекладає. Тобто іноді вже і такі є приклади», - розповів він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський виступив у Харкові, де замість «державний концерн Укроборонпром» він промовив «державний концерт Укроборонпром».