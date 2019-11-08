Монголія стане для українців безвізовою

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Новий Кабмін почав виконувати план з розширення списку безвізових країн. Так, найближчим часом українці подорожуватимуть в Монголію без віз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, буде підписано угоду про взаємне скасування віз між Україною та Монголією. Відомо, що громадяни двох країн зможуть перебувати «у гостях» не більше 90 днів протягом 180 днів.
За попередніми даними, підпише відповідну угоду посол України в Польщі Андрій та Дещиця посол Монголії в Польщі, який також працює в Україні, Немех Бата. Також відомо, що набуття чинності угоди і Монголія і Україна проведуть ряд внутрішньодержавних процедур.
Як повідомлялось раніше, у Кабміні вирішили підписати угоди про безвіз з 14 країнами. Такий план повинен бути виконаний впродовж 5 років. Зокрема до безвізових країн додадуться Гватемала, Гренада, Коста-Ріка, Маврикй, Маршаллові острови, Наура, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонові острови і Ямайка.
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