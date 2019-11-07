Ляшко про Геруса: У нормальних людей язик не повернеться назвати «державним діячем» зрадника

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 14:57

Олег Ляшко дав свіжий коментар з приводу бійки з нардепом від партії «Слуга народу» Андрієм Герусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, колишній лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко висловився з приводу ситуації з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом. Як відомо, 6 листопада Герус і Ляшко побилися в залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль.

Так, Ляшко назвав Геруса зрадником.

«За вчорашніми подіями поліція відкрила кримінальну справу за фактом насильства щодо державного діяча. Якої країни «державний діяч» потерпілий Герус, хай уточнять? Бо у нормальних людей язик не повернеться назвати «державним діячем» зрадника, який запустив в Україну російську електроенергію, дозволивши країні-агресору накинути на нас енергетичний зашморг», - написав він у соцмережі.

До слова, кримінальне провадження відкрили за зверненням Служби авіаційної безпеки. Ні Андрій Герус, ні Олег Ляшко не зверталися до правоохоронців.

Як повідомлялось раніше, Олег Ляшко закидав нардепу Андрію Герусу відстоювання інтересів країни-агресорки.