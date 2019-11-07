Facebook по-новому ідентифікуватиме користувачів

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 14:30

Соцмережа Facebook «пускатиме» до себе лише тих користувачів, які запишуть відео для ідентифікації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що соцгігант Facebook зібрався ідентифікувати своїх користувачів за допомогою відео. Наразі проводиться тестування інструменту, який допоможе боротися з фейковими сторінками.

Про це розповіла експерт в області мобільних додатків Джейн Маньчун Вон. За її словами, соцмережа верифіковуватиме користувачів наступним чином: Користувачі записуватимуть відео, щоб підтвердити свою особу. Так, принцип верифікації нагадує Apple Face ID.

Джейн Маньчун Вон уточнила, що Facebook зберігатиме знімки користувачів протягом 30 днів. Представниця найбільшої соцмережі також запевнила, що дані системи не будуть доступні постороннім людям.

«Функція не розпізнаватиме обличчя. Головна задача – побачити рух, що вхід у Фейсбук здійснює жива людина», - додала вона.