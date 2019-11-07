У The New York Times забули чий Крим

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Відоме американське видання знову вляпалось в скандал з анексованим півостровом Крим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що впливове видання The New York Times опублікувало карту України, на якій анексований півострів Крим позначений як російська територія.
В результаті посольство України в США звернулося до видання з вимогою виправити недостовірну карту. Про це йдеться на офіційній сторінці дипломатичної місії в Facebook.
«Американське видання знову використовувало карту з чітким порушенням міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх статей», - йдеться у заяві.
Варто зазначити, що The New York Times не вперше допускає таку помилку.
12:55: Замість походів на допити Порошенко зайнявся переписом бізнесу на сина
20:08: Відома актриса Катрін Деньов у важкому стані потрапила до лікарні
19:52: Нефьодов: На 2020 рік запланована переатестація співробітників митниці
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