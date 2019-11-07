У The New York Times забули чий Крим

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 13:46

Відоме американське видання знову вляпалось в скандал з анексованим півостровом Крим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що впливове видання The New York Times опублікувало карту України, на якій анексований півострів Крим позначений як російська територія.

В результаті посольство України в США звернулося до видання з вимогою виправити недостовірну карту. Про це йдеться на офіційній сторінці дипломатичної місії в Facebook.

«Американське видання знову використовувало карту з чітким порушенням міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх статей», - йдеться у заяві.

Варто зазначити, що The New York Times не вперше допускає таку помилку.