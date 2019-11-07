Замість походів на допити Порошенко зайнявся переписом бізнесу на сина

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 12:55

Олександр Онищенко заявив, що Петро Порошенко готується до арешту своїх активів. Тому щоб зберегти їх, він вирішив передати все сину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, політик України Олександр Онищенко розповів, чому колишній одіозний лідер країни Петро Порошенко не являється на допити. За його словами, лідер партії «Європейська солідарність» зайнятий «переписуванням кондитерського бізнесу з себе на сина». Про це Онищенко написав у соцмережі.

«На тлі розслідувань 11 кримінальних справ експрезидент рятує своє майно - він перереєстрував частину кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія. Про це свідчить інформація в публічних реєстрах. Так, перед звільненням з посади президента Петро Порошенко 20 травня цього року в своїй декларації вказував себе бенефіціарним власником ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» (ЦЕКК) і залишався ним як мінімум до 1 жовтня», - зазначив Онищенко.

Він також уточнив, що дана компанія є однією з головних у структурі корпорації Roshen, оскільки вона є засновником ряду інших підприємств. За даними Онищенка, уже 6 листопада бенефіціаром частини солодкої імперії став старший син Порошенка.

«Одночасно бенефіціарний власник почав змінюватися і в тих компаніях, де ТОВ "ЦЕКК" є засновником. Зокрема, ТОВ "Рошен де люкс", ДП "ВК" Рошен ", ТОВ" Рошен-Волинь ", ТОВ" Рошен Світ "та інші, які до недавнього часу декларував Порошенко-старший», - додав Онищенко.

За словами останнього, якщо слідчі вирішать накласти арешт на активи колишнього гаранта, він виявиться «голим як сокіл».