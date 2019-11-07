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Замість походів на допити Порошенко зайнявся переписом бізнесу на сина

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 12:55
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Замість походів на допити Порошенко зайнявся переписом бізнесу на сина

Олександр Онищенко заявив, що Петро Порошенко готується до арешту своїх активів. Тому щоб зберегти їх, він вирішив передати все сину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, політик України Олександр Онищенко розповів, чому колишній одіозний лідер країни Петро Порошенко не являється на допити. За його словами, лідер партії «Європейська солідарність» зайнятий «переписуванням кондитерського бізнесу з себе на сина». Про це Онищенко написав у соцмережі.

«На тлі розслідувань 11 кримінальних справ експрезидент рятує своє майно - він перереєстрував частину кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія. Про це свідчить інформація в публічних реєстрах. Так, перед звільненням з посади президента Петро Порошенко 20 травня цього року в своїй декларації вказував себе бенефіціарним власником ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» (ЦЕКК) і залишався ним як мінімум до 1 жовтня», - зазначив Онищенко.

Він також уточнив, що дана компанія є однією з головних у структурі корпорації Roshen, оскільки вона є засновником ряду інших підприємств. За даними Онищенка, уже 6 листопада бенефіціаром частини солодкої імперії став старший син Порошенка.

«Одночасно бенефіціарний власник почав змінюватися і в тих компаніях, де ТОВ "ЦЕКК" є засновником. Зокрема, ТОВ "Рошен де люкс", ДП "ВК" Рошен ", ТОВ" Рошен-Волинь ", ТОВ" Рошен Світ "та інші, які до недавнього часу декларував Порошенко-старший», - додав Онищенко.

За словами останнього, якщо слідчі вирішать накласти арешт на активи колишнього гаранта, він виявиться «голим як сокіл».

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