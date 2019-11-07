Співробітники Нової пошти пограбували клієнтку

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 12:16

Чергова ганебна історія трапилась з монополістом «Новою поштою». На цей раз співробітники компанії поцупили дорогі парфуми клієнтки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, користувачка соцмережі Фейсбук Олена Корнійчук розповіла про свій досвід роботи з Новою поштою. На своїй сторінці клієнтка компанії зазначила, що відправила посилку батькам – дорогі парфуми, придбані у DutyFree.

«Передаю працівнику відділення два парфуми, оплачую фірмову коробку, прошу упакувати додатково в плівку з пухирцями, щоб нічого не розбилося. Оцінюю свою посилку в 6 000 (грн – ред.), оплачую доставку. Через два дні одержувачу видають порожню запечатану коробку. Хоча ні, там лежить шматочок пухирчатої плівки, про який я просила)) Факт того, що вміст посилки спи**или фіксують на місці. Пишеться претензія», - розповіла потерпіла.

При цьому вона зазначила, що її посилку отримувач відкривав у присутності свідків у відділенні Нової пошти, де також ведеться відеозапис.

«На гарячій лінії НП мені запропонували теж написати претензію, що і було зроблено. Я-то думала, там буде проводитися якесь внутрішнє суперрасследованіе, я була впевнена, що винному зроблять атата, в крайньому випадку мені повернуть оціночну вартість посилки а краще-знайдуть те, що вкрали», - розповіла клієнтка.

За її словами, у Новій пошті дійшли до висновку, що «вміст посилки якось загубився при транспортуванні» й оскільки коробка без пошкоджень і заклеєна скотчем, то винних немає.

«Обіцяють компенсувати повну вартість але тільки якщо надам чеки… Добре, що у мене є чек з DutyFree. А ось якби його не було? Як в цьому випадку можна домогтися компенсації? Незрозуміло. Загалом, замість того щоб вибачитися, знайти винного всередині компанії, НП намагається повісити всіх собак на клієнта», - зазначила Корнійчук.

Підсумовуючи жінка порадила клієнтам Нової пошти відкривати та перевіряти вміст відправлень відразу у відділенні. Тим часом представники Нової пошти залишили коментар до посту потерпілої.

«Олено, доброго ранку! Справді, ситуація дуже прикра. По претензії було проведено внутрішнє розслідування та прийнято рішення щодо компенсації. Наразі чекаємо документи для підтвердження вартості, і після цього виплату має бути здійснено. Загалом такі випадки стаються дуже рідко, намагаємось не допускати їх», - відзначила представниця пошти на ім’я Софія Коваленко.

Як повідомлялось раніше, клієнти Нової пошти активно скаржаться на роботу компанії. Стало відомо, як найчастіше грішить монополіст.