Український синоптик розповіла, де скоро випаде сніг

Аня Мартинюк 07 листопада 2019, 11:39

Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. Так, вона розповіла, в яких куточках можна очікувати сніг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 листопада, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що 8 листопада сніг випаде Альпах, на півночі Іспанії, на півдні Франції, у Шотландії та в країнах Скандинавії.

«Тому українцям, навіть із похолоданням, що прийшло на наші Північ та Захід, нема на що нарікати. Та й зниження температури повітря до +9+14 градусів - таке собі похолодання, як для листопада», - відзначила вона.

За її прогнозом, останній робочий день тижня стовпчики термометрів й надалі показуватимуть +9+14 градусів.

«На Півдні, Сході, у більшості центральних областей тепла погода втримається, +14+20 градусів», - уточнила вона.

Опади у вигляді дощу пройдуть на Півночі України, а також ймовірно на Заході.

«У Києві 8-го листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів», - розповіла синоптик.

Підсумовуючи вона зазначила, що потепління прийде уже у найближчі вихідні.