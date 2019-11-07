Демі Роуз поставила собі нову фітнес-мету

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Британка Демі Роуз, яка часто хизується своїм незвичним тілом, вирішила вдосконалити його. Стало відомо, що вона збирається змінити.
Новину передає «Преса України».
Демі Роуз ніколи не соромиться демонструвати свою сенсаційну фігуру. Попри те, що вона завжди випромінює впевненість у собі, знаменитість вирішила підкоректувати фігуру. У соцмережі британська фотомодель заявила, що збирається повернутися до «колишньої» фігури. Так, зірка представила старе фото, на якому вона ще має надструнку талію.
«Місія – повернутися до цього», - написала вона.
Нагадаємо, раніше знаменитість заявляла, що намагається бути максимально здоровою.
«З подорожами важко займатися, я подорожую по всьому світу, але намагаюся дотримуватися свого режиму», - додала вона.
Як повідомлялось раніше, Демі Роуз заявила, що горішки – її улюблена їжа.
20:08: Відома актриса Катрін Деньов у важкому стані потрапила до лікарні
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