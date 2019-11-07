На трасі поблизу Києва підірвали авто

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Поліція Києва повідомила про злочин, який мав місце на трасі в Святошинському районі. Тут невідомі влаштували підрив авто представницького класу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що в Святошинському районі невідомі підірвали Мерседес. Інцидент трапився 6 листопада близько 21:40. Відповідну інформацію надали у прес-службі столичної поліції.
На жаль, в результаті вибуху загинув водій авто. Ще двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Крім того, ще одне авто, яке знаходилось неподалік, отримало пошкодження.
«За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку та затримання введена спеціальна поліцейська операція», - розповіли у поліції.
На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. За даними журналістів, підірване авто належало директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало.
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