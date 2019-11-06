Відома актриса Катрін Деньов у важкому стані потрапила до лікарні

Аня Мартинюк 06 листопада 2019, 20:08

Катрін Деньов вночі потрапила в одну з паризьких лікарень. Стан 76-річної кінозірки важкий.

Про це пише "Преса України" з посиланням на французькі медіа.

76-річна легенда французького кіно раптово відчула себе погано і втратила свідомість. Її стан серйозний і вимагає госпіталізації.

Згідно з повідомленнями телеканалу BFM, який посилається на інформацію близьку до актриси, Катрін Деньов була госпіталізована через сильну втому, викликану напруженим графіком. Як повідомляє станція, актриса буде проходити поглиблені медичні огляди.

76-річна Кетрін Деньов в даний час працює над останнім фільмом Еммануеля Берко "De son vivant", який планується вийти в кінотеатрах в наступному році.

Катрін Деньов - одна з найвидатніших актрис французького і світового кінематографа. Вона народилася 22 жовтня 1943 року в Парижі. Дебютувала на великому екрані в «Les collégiennes», коли їй було 13 років. Вона здобула популярність в музичній мелодрамі «Шербурзькі парасольки» Жака Демі 1964 року. Її вважали музою Луїса Бунюеля. Вона знялася в двох його фільмах «Краса дня» і «Трістана». У 1993 році вона була номінована на Оскар за роль в "Індокитаї" Реджис Варньє. Всього вона знялася в 120 фільмах. У нього є Срібний ведмідь з Берлінп, два Цезаря з Канн і Європейська премія кіно.