Нефьодов: На 2020 рік запланована переатестація співробітників митниці

Аня Мартинюк 06 листопада 2019, 19:52

Глава Державної митної служби Максим Нефедов повідомив, що в наступному році співробітники ГТС повинні пройти переатестацію.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Цензор.

"Переатестація нових митників запланована на 2020 рік. Мета - в 2020 році провести таку переатестацію, і той, хто пройде її, то і укладе контракт і буде отримувати великі кошти" - зазначив Максим Нефедов.

Також він не став називати, скільки точно будуть отримувати співробітники ГТС, так як ще не прийнятий бюджет на 2020 рік.

"Ми не хочемо просто взяти і автоматично перевести майже 11 тис. Співробітників УКРІНФОРМ з митного напрямки в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо переатестацію, щоб виявити найбільш одіозних співробітників", - зазначив глава Державної митної служби України.

Також Максим Нефедов додав, що за попередніми даними, він не хотів би, щоб в ГТС працювало близько 500 таких працівників.