Польща отримала безвіз з США

Аня Мартинюк 06 листопада 2019, 17:33

Безвізові поїздки в США на термін до 90 днів для туристичних і ділових цілей стануть можливі з 11 листопада цього року для громадян Польщі.

Про це пише "Преса України".

Під час свого виступу в Президентському палаці президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що посол США Джорджет Мосбахер повідомила йому, що в середу у Вашингтоні буде оголошено офіційне оголошення про допуск Польщі до безвізової програми і встановлення дати, з якої поляки зможуть подорожувати в США без віз.

"Безвізові поїздки в Сполучені Штати на термін до 90 днів для туристичних і ділових цілей стануть можливі з 11 листопада цього року, тобто буквально через кілька днів", - заявив Анджей Дуда.

Дуда висловив надію, що це були дуже радісні новини для поляків.

"Спасибі президенту США Дональда Трампа, який рік тому пообіцяв, що Польща буде допущена до цього безвізового режиму до кінця його першого терміну. ​​Велике спасибі послу за те, що він дуже серйозно ставиться до цього питання, але також спасибі всім моїм співвітчизникам, які займалися цим питанням ", - сказав президент на прес-конференції у Варшаві.

До цього моменту полякам, щоб відвідати США потрібно було отримати візу.