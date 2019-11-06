Польща отримала безвіз з США

Україна взяла майже півмільярда гривень кредиту на будівництво доріг 17:23
Новий Xiaomi з камерою 108 мегапікселів робить кращі фото в світі 12:51
Німеччина хоче обійти газову директиву ЄС, несприятливу для Nord Stream 2 12:26
Посол США в ЄС: Військова допомога США Україні залежала від розслідувань проти Байдена 12:10
Рябошапка: Прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк 11:44
Этнических украинцев целенаправленно превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической родины 08:53
Кого будуть штрафувати за відсутність автокрісел для дітей 22:29
Голова Нацкомісії з тарифів: Ціни на електроенергію підуть в гору 12:40
У наступному році вибори президента США: Трамп програє в ключових штатах 12:18
Що буде з виплатами при народжені дитини - Розповіла міністр 12:05
У 2016 році брала участь в Олімпіаді, зараз отримала 8 років за незаконний оборот наркотиків 22:41
Прогноз погоди на 5 листопада: Тепло, навіть до плюс 21 22:29
Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність 22:02
Великобританія змінила рівень терористичної загрози до "істотного" 21:25
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Безвізові поїздки в США на термін до 90 днів для туристичних і ділових цілей стануть можливі з 11 листопада цього року для громадян Польщі.
Про це пише "Преса України".
Під час свого виступу в Президентському палаці президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що посол США Джорджет Мосбахер повідомила йому, що в середу у Вашингтоні буде оголошено офіційне оголошення про допуск Польщі до безвізової програми і встановлення дати, з якої поляки зможуть подорожувати в США без віз.
"Безвізові поїздки в Сполучені Штати на термін до 90 днів для туристичних і ділових цілей стануть можливі з 11 листопада цього року, тобто буквально через кілька днів", - заявив Анджей Дуда.
Дуда висловив надію, що це були дуже радісні новини для поляків.
"Спасибі президенту США Дональда Трампа, який рік тому пообіцяв, що Польща буде допущена до цього безвізового режиму до кінця його першого терміну. Велике спасибі послу за те, що він дуже серйозно ставиться до цього питання, але також спасибі всім моїм співвітчизникам, які займалися цим питанням ", - сказав президент на прес-конференції у Варшаві.
До цього моменту полякам, щоб відвідати США потрібно було отримати візу.
17:33: Польща отримала безвіз з США
17:23: Україна взяла майже півмільярда гривень кредиту на будівництво доріг
12:51: Новий Xiaomi з камерою 108 мегапікселів робить кращі фото в світі
12:26: Німеччина хоче обійти газову директиву ЄС, несприятливу для Nord Stream 2
12:10: Посол США в ЄС: Військова допомога США Україні залежала від розслідувань проти Байдена
11:44: Рябошапка: Прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк
08:53: Этнических украинцев целенаправленно превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической родины
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.