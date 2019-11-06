Україна взяла майже півмільярда гривень кредиту на будівництво доріг

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в уряді заявив, що Україна візьме 450 мільйонів гривень кредиту у Європейського банку реконструкції та розвитку на будівництво доріг.
Про це пише "Преса України".
Глава уряду зазначив, що сторони вже домовилися про цей кредит. Також прем'єр-міністр України додав, що кредит був узятий під два відсотки річних, що є досить гарним варіантом.
В першу чергу гроші будуть спрямовані на завершення будівництва траси Київ - Одеса, а також північній об'їзної дороги навколо міста Львів. Також Олексій Гончарук анонсував будівництво інших масштабних проектів в дорожнім середовищі.
На засіданні уряду Гончарук також повідомив, що Кабінет міністрів прийняв план розвитку інфраструктури митниці на наступний рік.
Пріоритетними є пункти пропуску в Західних областях, а також кілька пунктів в Одеській області та на півночі.
"Мета - збільшення пропускної спроможності пунктів, і поліпшення комфорту, щоб людям було зручно і вони не відчували негативу при припиненні кордону України", - зазначив прем'єр-міністр України.
Він також сподівається, що до кінця року буде максимально збільшено кількість сканерів і зважують комплексів в пунктах пропуску.
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