Україна взяла майже півмільярда гривень кредиту на будівництво доріг

Аня Мартинюк 06 листопада 2019, 17:23

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в уряді заявив, що Україна візьме 450 мільйонів гривень кредиту у Європейського банку реконструкції та розвитку на будівництво доріг.

Про це пише "Преса України".

Глава уряду зазначив, що сторони вже домовилися про цей кредит. Також прем'єр-міністр України додав, що кредит був узятий під два відсотки річних, що є досить гарним варіантом.

В першу чергу гроші будуть спрямовані на завершення будівництва траси Київ - Одеса, а також північній об'їзної дороги навколо міста Львів. Також Олексій Гончарук анонсував будівництво інших масштабних проектів в дорожнім середовищі.

На засіданні уряду Гончарук також повідомив, що Кабінет міністрів прийняв план розвитку інфраструктури митниці на наступний рік.

Пріоритетними є пункти пропуску в Західних областях, а також кілька пунктів в Одеській області та на півночі.

"Мета - збільшення пропускної спроможності пунктів, і поліпшення комфорту, щоб людям було зручно і вони не відчували негативу при припиненні кордону України", - зазначив прем'єр-міністр України.

Він також сподівається, що до кінця року буде максимально збільшено кількість сканерів і зважують комплексів в пунктах пропуску.