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Huawei Mate 30 Pro більше не єдиний кращий смартфон для фотографій. У рейтингу DxO його результат нівелював Xiaomi Mi CC9 Pro, чия основна камера має до 108 мегапікселів.
Про це пише "Преса України".
Huawei Mate 30 Pro в Європі поки не блищить через відсутність сервісів Google, але у нього неймовірна камера. Протягом декількох років кожне наступне покоління серій Huaweii P і Mate піднімало планку в фотографіях, і Mate 30 Pro не є винятком. Смартфон став абсолютним номером один в рейтингу камер DxO.
Лабораторія DxO провела випробування Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Результат здивував всіх, тому що Xiaomi потрапив в топ, порівнявшись результатом з Mate 30 Pro.
За даними DxO, 108 мегапікселів на смартфоні дійсно працюють.
Камера цього смартфона складається з п'яти модулів:
основний: матриця 108 мегапікселів (за замовчуванням працює в режимі 27 Мп), 1 / 1,33 дюйма; ширококутний об'єктив (еквівалент 25 мм), f / 1,69, OIS,
короткий теле: матриця 12 мегапікселів, 1 / 2,6 дюйма; Об'єктив 50 мм, f / 2.0,
довгий теле: 8-мегапіксельна матриця, 1 / 3,6 дюйма; Об'єктив 94 мм, f / 2.0, OIS,
надширокий: 20-мегапіксельна матриця, 1 / 2,8 дюйма; Об'єктив 16 мм, f / 2.2,
макрозйомка: 5-мегапіксельна матриця, об'єктив f / 2.4, оптимізований для фокусування в діапазоні від 2 до 10 см.
12:51: Новий Xiaomi з камерою 108 мегапікселів робить кращі фото в світі
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