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Партії, що формують уряд в Німеччині, хочуть в процесі ратифікації обійти газову директиву ЄС, яка несприятливо впливає на газопровід Nord Stream 2.
Про це пише "Преса України" з посиланням на Bild.
Газова директива ЄС, яка була змінена в цьому році, передбачає, що оператор газопроводу повинен бути незалежним від постачальника газу. Зміна також поширюється на компанії, що не входять в ЄС, тобто російський Газпром. Це робить роботу Nord Stream 2 на російських умовах практично неможливою.
Директива не поширюється на газопроводи, будівництво яких було завершено до 23 травня 2019 року. Однак це положення було видалено з проекту закону про ратифікацію, підготовленого сторонами, що формують уряд Німеччини. Слово "завершено" було замінено на "триває".
Якщо Бундестаг прийме цю поправку, це буде означати можливість виключення Nord Stream 2 з директиви ЄС. Плани урядової коаліції Німеччини не схвалені Європейською комісією. Вона може не погодитися звільнити газопровід від газової директиви.
Nord Stream 2 все ще перебуває в стадії розробки. Ймовірно, він буде завершений до середини 2020 року.
12:26: Німеччина хоче обійти газову директиву ЄС, несприятливу для Nord Stream 2
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