Німеччина хоче обійти газову директиву ЄС, несприятливу для Nord Stream 2

Аня Мартинюк 06 листопада 2019, 12:26

Партії, що формують уряд в Німеччині, хочуть в процесі ратифікації обійти газову директиву ЄС, яка несприятливо впливає на газопровід Nord Stream 2.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Bild.

Газова директива ЄС, яка була змінена в цьому році, передбачає, що оператор газопроводу повинен бути незалежним від постачальника газу. Зміна також поширюється на компанії, що не входять в ЄС, тобто російський Газпром. Це робить роботу Nord Stream 2 на російських умовах практично неможливою.

Директива не поширюється на газопроводи, будівництво яких було завершено до 23 травня 2019 року. Однак це положення було видалено з проекту закону про ратифікацію, підготовленого сторонами, що формують уряд Німеччини. Слово "завершено" було замінено на "триває".

Якщо Бундестаг прийме цю поправку, це буде означати можливість виключення Nord Stream 2 з директиви ЄС. Плани урядової коаліції Німеччини не схвалені Європейською комісією. Вона може не погодитися звільнити газопровід від газової директиви.

Nord Stream 2 все ще перебуває в стадії розробки. Ймовірно, він буде завершений до середини 2020 року.