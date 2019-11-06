Посол США в ЄС: Військова допомога США Україні залежала від розслідувань проти Байдена

Аня Мартинюк 06 листопада 2019, 12:10

Посол США в ЄС Гордон Сондленд показав, що у вересні він передав раднику президента України, що Вашингтон, ймовірно, не відновить військову допомогу його країні, поки влада Києва не розпочне розслідування, необхідні президентом Дональдом Трампом.

Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.

Нові свідоцтва Сондленда були опубліковані у вівторок палатою представників. Напередодні дипломат доповнив їх в рамках жовтневого допиту.

Посол, таким чином, став четвертим свідком, що стверджують, що військова допомога США Україні залежала від розслідувань справи Хантера Байдена, сина політичного конкурента Трампа Джо Байдена, і передбачуваного впливу України на президентські вибори 2016 року в США.

Розмова посла з Андрієм Єрмаком, радником Президента України Володимиром Зеленським, була описанана, зокрема, раніше в свідченнях Тимчасового повіреного у справах США в Києві Вільяма Тейлора. Адвокат Сондленда раніше заявив, що його клієнт не пам'ятає цю розмову. Однак він зумів згадати деталі розмови після допиту Тейлора і двох інших осіб.

Нагадаємо, що слідство в США триває в рамках імпічменту Дональда Трампа, був запущений другий етап.