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Посол США в ЄС Гордон Сондленд показав, що у вересні він передав раднику президента України, що Вашингтон, ймовірно, не відновить військову допомогу його країні, поки влада Києва не розпочне розслідування, необхідні президентом Дональдом Трампом.
Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.
Нові свідоцтва Сондленда були опубліковані у вівторок палатою представників. Напередодні дипломат доповнив їх в рамках жовтневого допиту.
Посол, таким чином, став четвертим свідком, що стверджують, що військова допомога США Україні залежала від розслідувань справи Хантера Байдена, сина політичного конкурента Трампа Джо Байдена, і передбачуваного впливу України на президентські вибори 2016 року в США.
Розмова посла з Андрієм Єрмаком, радником Президента України Володимиром Зеленським, була описанана, зокрема, раніше в свідченнях Тимчасового повіреного у справах США в Києві Вільяма Тейлора. Адвокат Сондленда раніше заявив, що його клієнт не пам'ятає цю розмову. Однак він зумів згадати деталі розмови після допиту Тейлора і двох інших осіб.
Нагадаємо, що слідство в США триває в рамках імпічменту Дональда Трампа, був запущений другий етап.
12:26: Німеччина хоче обійти газову директиву ЄС, несприятливу для Nord Stream 2
12:10: Посол США в ЄС: Військова допомога США Україні залежала від розслідувань проти Байдена
11:44: Рябошапка: Прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк
08:53: Этнических украинцев целенаправленно превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической родины
22:29: Кого будуть штрафувати за відсутність автокрісел для дітей
12:40: Голова Нацкомісії з тарифів: Ціни на електроенергію підуть в гору
12:18: У наступному році вибори президента США: Трамп програє в ключових штатах
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