Рябошапка: Прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, як просувається справа про вбивство відомої активістки Катерини Гандзюк.
Про це пише "Преса України" з посиланням на LB.ua.
Руслан Рябошапка зазначив, що на даний момент в цій справі дуже мало зрушень через ситуацію з групою прокурорів.
На питання, чи був саботаж з боку прокурорів у цій справі генпрокурор України відповів наступне: "Я не буду прямо відповідати на це питання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. У цій справі є величезна проблема ... Її не хотіли розслідувати".
У той же час відповідаючи на питання, пов'язане це з тим, що правоохоронні органи можуть бути причетні до вбивства Гандзюк генеральний прокурор зазначив наступне: "Те середовище, яке існувало під час вчинення злочину, на час розслідування, впливало на його результати".
Нагадаємо, що 31 липня минулого року в Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона відразу ж потрапила в лікарню з сильними опіками. Четвертого листопада того-ж року активістка померла в лікарні після декількох операцій.
Головним підозрюваним у справі є Олексій Левін. Він був обвялен СБУ в розшук. За різними даними він знаходиться за кордоном.
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