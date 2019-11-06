Этнических украинцев целенаправленно превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической родины

zmxn 06 листопада 2019, 08:53

... На фото - один из выпускных классов 2019 года. Я не знаю, из какого города эти симпатичные ребята. Мне не известен номер школы, которую они окончили. И я не имею понятия, как зовут этих юношей и девушек... Но одно я знаю абсолютно точно: спустя 5-10 лет те из них, кому "посчастливилось" родиться украинцами, навсегда покинут свою Родину и уже не вернутся домой никогда...

... Готовя сегодняшний материал, мне, дабы не быть голословным, довелось провести свой собственный мини-соцопрос. В течение двух недель я наладил диалог приблизительно с двумястами семьями, в которых отцы, мужья, братья или племянники оставили отчий дом и выехали за рубеж в поисках лучшей доли. Итоги соцопроса сразили меня наповал! :Молодые люди - все, до единого - променявшие нищую Украину на сытую Польшу, Чехию, Словакию или Черногорию, оказались этническими украинцами. Вы понимаете - все! Удивительно... Азербайджанцы, армяне, евреи, грузины, греки, русские - даже не помышляют об эмиграции: им всем весьма комфортно в Украине. Скажу больше: они активно "вытягивают" в Киев, Одессу, Днепр и Запорожье своих многочисленных сородичей. Невыносимо жить в Украине исключительно своим - этническим украинцам. Именно они массово покидают землю своих предков... По данным различных источников в течение истекших пяти лет, батькивщину покинуло от трех до восьми миллионов украинцев. Это катастрофа....

... Много лет подряд у руля власти в Украине стоят люди, не являющиеся этническими украинцами. Много лет подряд люди, руководящие нашим государством, его экономикой, финансовой системой и силовыми структурами, большую часть времени проводят в своих зарубежных имениях и приезжают в Украину, как на работу - "вахтовым методом". Много лет подряд люди, занимающиеся украинскими реформами, отчего-то хранят свои деньги в зарубежных банках. И именно эти люди, не имеющие украинских корней, но возомнившие себя цветом нации, "вывели" Украину в ранг государства с самым низким уровнем жизни в Европе. Именно эти люди, не имеющие ничего общего с украинским этносом, но присвоившие себе природные недра украинцев, готовы сегодня лишить их последнего, что досталось им от чубатых предков - украинского чернозема. Именно эти люди, облачившись в вышиванки и изъясняясь исключительно на украинском языке, в большинстве своем откровенно ненавидят и презирают все украинское: и эти вышиванки, и этот язык. А еще - украинскую живопись, украинский театр, украинскую прозу, украинскую поэзию.... Давайте же смотреть правде в глаза: .НЕукраинцы целенаправленно превращают этнических украинцев в "белых негров" и "выдавливают" их. Из центра города - на окраины; из роскошных "сталинок" в примитивные "хрущевки"; из престижных НИИ - на вредные предприятия. А в итоге - с их исторической родины. С учетом того, что этнические украинцы давно отстранены от управления собственной страной, инородцы позволяют себе все, что считают нужным. Они безмерно и безбоязненно вырубают украинские вековые леса; сплошным потоком вывозят за рубеж ценные руды, разворовывают бюджетные миллиарды и т. д. и т. п. Выхолащиваются, погибают и превращаются в пустыню "янтарные гектары", приватизируются стратегические предприятия, закрываются заводы и фабрики, а старикам и инвалидам уже практически нечем выплачивать пенсии...

НЕукраинцы открыто и безбоязненно заявляют украинцам: "Эй, рабы! Вы слишком много жрете, очень долго живете и абсолютно мало работаете! А цены на продукты, медикаменты и коммуналку мы поднимем во столько раз - во сколько захотим!". Назначив себе заоблачные зарплаты и премии, разворовав украинские недра, инородцы опустили этнических украинцев до уровня презренных холопов. В подобной ситуации любой полноценный этнос начинает бунтовать и добиваться социальной справедливости. Но вместо этого покорные украинцы массово и трусливо бегут с земли своих предков за рубеж - в сытую и благополучную Европу... Единственным выходом из создавшейся ситуации, на мой взгляд, мог бы стать президент-украинец. Но националисты, вместо того, чтобы привести его к власти, воюют с "ветряными мельницами", сбрасывая бронзовые памятники экс-вождей и срывая мемориальные таблички с именами лидером коммунистического движения...

... Зачем же я, этнический армянин, объясняю. сегодня этническим украинцам элементарные вещи?... Да я и сам не знаю - зачем... Знаю только то, что Украина вплотную приблизилась к своему окончательному распаду. Господа українці, якщо це станеться і збудеться "блакитна мрія" Володимира Путіна - держави Україна не стане - я буду змушений виїхати. Але куди, вибачте, поїдете всі ви? Не знаєте? Ось і я не знаю....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".