Как перезимовать в комфорте и без депрессии?

zmxn 05 листопада 2019, 08:52

Наступление холодной поры на многих нагоняет уныние. Солнечных дней становится меньше, а одежды на теле – больше. Для тех, кто не смог уехать зимовать в тропики, мы собрали четыре идеи, которые помогут пережить холода.

Утеплите дом

По прогнозам некоторых синоптиков, зима 2019–2020 выдастся рекордно морозной и снежной. Не лишним будет заклеить окна, утеплить входную дверь, балконы и лоджии – так вы избавитесь от сквозняков.

Надеяться на то, что централизованное отопление создаст в квартире комфортную атмосферу, не стоит. С этой задачей справится электрический конвектор, который можно приобрести, не вставая с дивана, здесь: https://kasta.ua/market/electricheskie-konvektory/.

Обновите гардероб

Вы замечали, что зимняя одежда чаще всего черного, синего или темно-серого цвета? Бодрости и жизнерадостности такие наряды не добавляют. Если не боитесь экспериментов со стилем и любите привлекать к себе внимание, пополните гардероб ярким пальто или пуховиком с оригинальным принтом.

Тем, кто не готов сильно выделяться из толпы, стилисты советуют освежить образ при помощи цветастой шапочки или длинного шарфа. Желтые или красные ботинки тоже подойдут.

Полюбите зимние развлечения

Взрослым стоит брать пример с детей и радоваться жизни вне зависимости от погоды за окном. Зима – это возможность отправиться в поход в горы, согреться глинтвейном на рождественской ярмарке или покататься на санках в компании друзей.

Попробуйте сделать регулярными поездки за город. Пешие прогулки по заснеженным тропинкам – это своеобразная релаксация и способ уйти от суеты будних дней. Кроме того, это доступная каждому физическая нагрузка, которая благотворно сказывается на состоянии организма и душевном здоровье.

Сделайте себе полезный подарок

До конца декабря световой день сокращается, а значит, просыпаясь утром по звонку будильника, вы видите за окном темноту. Заряд энергии способна подарить чашка ароматного эспрессо. Однако приготовить этот напиток в турке не получится, поскольку заварка кофе должна происходить по давлением 9 бар. Решит проблему кофеварка Delonghi, которую по акционной цене можно заказать тут: https://kasta.ua/brand/Delonghi/kofevarki/. Машина с легкостью приготовит не только эспрессо, но и другие кофейные «деликатесы», поэтому просыпаться на работу будет приятнее.