Как перезимовать в комфорте и без депрессии?

Этнических украинцев целенаправленно превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической родины 08:53
Кого будуть штрафувати за відсутність автокрісел для дітей 22:29
Голова Нацкомісії з тарифів: Ціни на електроенергію підуть в гору 12:40
У наступному році вибори президента США: Трамп програє в ключових штатах 12:18
Що буде з виплатами при народжені дитини - Розповіла міністр 12:05
У 2016 році брала участь в Олімпіаді, зараз отримала 8 років за незаконний оборот наркотиків 22:41
Прогноз погоди на 5 листопада: Тепло, навіть до плюс 21 22:29
Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність 22:02
Великобританія змінила рівень терористичної загрози до "істотного" 21:25
Україна сім разів вимагала від Росії повернути українські військові кораблі 20:52
15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку 17:29
Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО) 17:03
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Наступление холодной поры на многих нагоняет уныние. Солнечных дней становится меньше, а одежды на теле – больше. Для тех, кто не смог уехать зимовать в тропики, мы собрали четыре идеи, которые помогут пережить холода.
По прогнозам некоторых синоптиков, зима 2019–2020 выдастся рекордно морозной и снежной. Не лишним будет заклеить окна, утеплить входную дверь, балконы и лоджии – так вы избавитесь от сквозняков.
Надеяться на то, что централизованное отопление создаст в квартире комфортную атмосферу, не стоит. С этой задачей справится электрический конвектор, который можно приобрести, не вставая с дивана, здесь: https://kasta.ua/market/electricheskie-konvektory/.
Вы замечали, что зимняя одежда чаще всего черного, синего или темно-серого цвета? Бодрости и жизнерадостности такие наряды не добавляют. Если не боитесь экспериментов со стилем и любите привлекать к себе внимание, пополните гардероб ярким пальто или пуховиком с оригинальным принтом.
Тем, кто не готов сильно выделяться из толпы, стилисты советуют освежить образ при помощи цветастой шапочки или длинного шарфа. Желтые или красные ботинки тоже подойдут.
Взрослым стоит брать пример с детей и радоваться жизни вне зависимости от погоды за окном. Зима – это возможность отправиться в поход в горы, согреться глинтвейном на рождественской ярмарке или покататься на санках в компании друзей.
Попробуйте сделать регулярными поездки за город. Пешие прогулки по заснеженным тропинкам – это своеобразная релаксация и способ уйти от суеты будних дней. Кроме того, это доступная каждому физическая нагрузка, которая благотворно сказывается на состоянии организма и душевном здоровье.
До конца декабря световой день сокращается, а значит, просыпаясь утром по звонку будильника, вы видите за окном темноту. Заряд энергии способна подарить чашка ароматного эспрессо. Однако приготовить этот напиток в турке не получится, поскольку заварка кофе должна происходить по давлением 9 бар. Решит проблему кофеварка Delonghi, которую по акционной цене можно заказать тут: https://kasta.ua/brand/Delonghi/kofevarki/. Машина с легкостью приготовит не только эспрессо, но и другие кофейные «деликатесы», поэтому просыпаться на работу будет приятнее.
08:53: Этнических украинцев целенаправленно превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической родины
22:29: Кого будуть штрафувати за відсутність автокрісел для дітей
12:40: Голова Нацкомісії з тарифів: Ціни на електроенергію підуть в гору
12:18: У наступному році вибори президента США: Трамп програє в ключових штатах
12:05: Що буде з виплатами при народжені дитини - Розповіла міністр
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.