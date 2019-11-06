Ситуація на Донбасі: Сім обстрілів і без втрат

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П'ятого листопада бойовики на Донбасі сім разів обстрілювали позиції українських військових, в тому числі із забороненими Мінськими домовленостями мінометами калібру 120 мм.
Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.
Також противник використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з крупнокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню: з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї два рази в районі Водяного, що на Приазов'ї, з великокаліберних кулеметів поблизу Старогнатівки і з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї біля Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики три рази обстріляли українські позиції: з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї біля Горіхово, з АГСів неподалік Хутора Вільного, з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів поблизу Луганського.
За підсумками обстрілів за вчорашню добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
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