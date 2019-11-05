Кого будуть штрафувати за відсутність автокрісел для дітей

Аня Мартинюк 05 листопада 2019, 22:29

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів про те, хто буде відповідальним, зате, що в автомобілі відсутнє дитяче автокрісло.

Про це пише "Преса України" з посиланням на hromadske.

Олексій Білошицький зазначив, що відповідальність буде лежати саме на водія, так як саме він повинен забезпечувати безпеку перевезення дітей.

"Буде залучатися водій до відповідальності, адже водій повинен забезпечити, щоб були дотримані правила перевезення дітей. А правила ці, які прописані в правилах дорожнього руху - це давно існує. Просто не було відповідальності", - заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

Він зазначив, що за перші дев'ять місяців 2019 року відбулася 3552 ДТП за участю дітей, в яких травми отримав 3081 дитина, ще 127 загинуло. З них більшість, саме ті, хто знаходився в автомобілі.

Нагадаємо, що 29 жовтня народні депутати проголосували за заборону перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або молодше 12 років без автокрісел. За таке порушення загрожує штраф в 510 гривень, за повторне порушення 850. Відзначимо, що поки законопроект ще не вступив в силу.