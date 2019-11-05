Голова Нацкомісії з тарифів: Ціни на електроенергію підуть в гору

Аня Мартинюк 05 листопада 2019, 12:40

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк поділився своїми думками з приводу майбутньої ціни на електроенергію для населення.

Про це пише "Преса України".

Валерій Тарасюк вважає, що потрібно вирівняти ціну для населення і для підприємців на електроенергію в середньостроковій або довгостроковій перспективі.

"Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібозавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція ", - зазначив глава Національної комісії в ефірі програми" Свобода слова ".

Валерій Тарасюк вважає різницю між тарифами для населення і для підприємців раковою пухлиною економіки України.

"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує", - зазначив Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Нагадаємо, що Тарасов зайняв свою посаду четвертого листопада.