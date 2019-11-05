У наступному році вибори президента США: Трамп програє в ключових штатах

Аня Мартинюк 05 листопада 2019, 12:18

До президентських виборів в США залишився один рік. Згідно з недавнім опитуванням, якби голосування відбулося зараз, Дональд Трамп програв би в ключових штатах зі своїм найбільшим конкурентом від Демократичної партії Джо Байденом.

Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.

Якби Демократична партія виставила на президентську гонку Елізабет Уоррен, чинний президент міг розраховувати на перемогу.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року. Ключем до гонки за Білий Дім є перемога в тих штатах, хто вагається між республіканцями і демократами (так звані "swing states"). Тут зазвичай вирішується боротьба за президентство.

Джо Байден, головний фаворит на висунення в президенти від демократів, перемагає Дональда Трампа на 5 процентних пунктів в Арізоні, на 3 очки в Пенсільванії і Вісконсині і на 2 очки у Флориді. Колишній віце-президент йде нарівні з республіканцем в Мічигані і програє на 2 процентних пункти в Північній Кароліні. У всіх цих шести штатах Дональд Трамп переміг в 2016 році.

Елізабет Уоррен, в даний час найсерйозніший конкурент Байдена в Демократичній партії, має більш слабку підтримку в цих штатах і програє Трампу.