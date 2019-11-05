Що буде з виплатами при народжені дитини - Розповіла міністр 12:05
У 2016 році брала участь в Олімпіаді, зараз отримала 8 років за незаконний оборот наркотиків 22:41
Прогноз погоди на 5 листопада: Тепло, навіть до плюс 21 22:29
Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність 22:02
Великобританія змінила рівень терористичної загрози до "істотного" 21:25
Україна сім разів вимагала від Росії повернути українські військові кораблі 20:52
15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку 17:29
Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО) 17:03
Google за більш ніж 2 млрд купив Fitbit, щоб створити конкурента для Apple Watch 08:19
Ситуація на Донбасі: Один український військовослужбовець отримав поранення 07:51
Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат 07:14
Американська конгресменка відмовилася від свого мандату після публікації оголених фотографій 14:24
Прогноз погоди на перші дні листопада: Тепло повертається 10:58
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла про те, чи будуть і далі виплати при народженні дитини.
Про це пише "Преса України".
Юлія Соколовська на своїй сторінці в соціальній мережі зазначила, що Кабінет міністрів прийняв рішення залишити виплати при народженні дитини.
Вона зазначила, що своїм постом відреагувала на інформацію про те, що Уряд може відмовитися від виплат, які були раніше за народження дитини.
"Однією з пропозицій було введення адресної програми при народженні, яка виплачується тільки тим сім'ям, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. грн - оскільки допомога при народженні дитини становить близько 41 тис. грн)", - написала міністр.
Вона додала, що розроблявся проект, щоб гроші на дитину отримувала тільки та сім'я, яка цього дійсно потребує, а не всі без винятку, як є зараз.
"Втім, після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей", - додала міністр соціальної політики.
Тобто на даний момент все залишається, як і було.
12:05: Що буде з виплатами при народжені дитини - Розповіла міністр
22:41: У 2016 році брала участь в Олімпіаді, зараз отримала 8 років за незаконний оборот наркотиків
22:29: Прогноз погоди на 5 листопада: Тепло, навіть до плюс 21
22:02: Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність
21:25: Великобританія змінила рівень терористичної загрози до "істотного"
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.