Що буде з виплатами при народжені дитини - Розповіла міністр

Аня Мартинюк 05 листопада 2019, 12:05

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла про те, чи будуть і далі виплати при народженні дитини.

Про це пише "Преса України".

Юлія Соколовська на своїй сторінці в соціальній мережі зазначила, що Кабінет міністрів прийняв рішення залишити виплати при народженні дитини.

Вона зазначила, що своїм постом відреагувала на інформацію про те, що Уряд може відмовитися від виплат, які були раніше за народження дитини.

"Однією з пропозицій було введення адресної програми при народженні, яка виплачується тільки тим сім'ям, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. грн - оскільки допомога при народженні дитини становить близько 41 тис. грн)", - написала міністр.

Вона додала, що розроблявся проект, щоб гроші на дитину отримувала тільки та сім'я, яка цього дійсно потребує, а не всі без винятку, як є зараз.

"Втім, після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей", - додала міністр соціальної політики.

Тобто на даний момент все залишається, як і було.