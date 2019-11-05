Проект держбюджету на 2020 рік буде істотно змінений

Аня Мартинюк 05 листопада 2019, 11:46

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що через новий макропрогноз і нову законодавчубази буде перегляд державного бюджету на наступний рік.

Про це пише "Преса України" з посиланням на "Європейську Правду".

"За неповні два місяці роботи Верховна Рада прийняла багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання", - розповіла Маркарова.

Міністр зазначила, що мова йде про закони про приватизацію, концесію, про правила гри на митниці, загальний режим транзиту і про створення уповноважених економічних операторів.

Маркарова додала, що ці законопроекти будуть імплементуватиметься протягом року, але вони серйозно вплинуть на економічне зростання в середньостроковій перспективі.

За думку міністра фінансів, Міжнародний валютний фонд не буде блокувати проект держбюджету через озвучених планових показників зростання ВВП.

"5-7% (зростання ВВП. - Ред.) - наша мета ... Але бюджет не може розраховуватися метою, він розраховується на макропрогнозі ... Для бюджету важливий весь набір показників", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, що 18 жовтня народні депутати прийняли бюджет на наступний рік у першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.