Проект держбюджету на 2020 рік буде істотно змінений

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Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що через новий макропрогноз і нову законодавчубази буде перегляд державного бюджету на наступний рік.
Про це пише "Преса України" з посиланням на "Європейську Правду".
"За неповні два місяці роботи Верховна Рада прийняла багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання", - розповіла Маркарова.
Міністр зазначила, що мова йде про закони про приватизацію, концесію, про правила гри на митниці, загальний режим транзиту і про створення уповноважених економічних операторів.
Маркарова додала, що ці законопроекти будуть імплементуватиметься протягом року, але вони серйозно вплинуть на економічне зростання в середньостроковій перспективі.
За думку міністра фінансів, Міжнародний валютний фонд не буде блокувати проект держбюджету через озвучених планових показників зростання ВВП.
"5-7% (зростання ВВП. - Ред.) - наша мета ... Але бюджет не може розраховуватися метою, він розраховується на макропрогнозі ... Для бюджету важливий весь набір показників", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, що 18 жовтня народні депутати прийняли бюджет на наступний рік у першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.
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