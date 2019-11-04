У 2016 році брала участь в Олімпіаді, зараз отримала 8 років за незаконний оборот наркотиків

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 22:41

Голландська олімпійка з Ріо-де-Жанейро Мадей Гафур була засуджена до восьми з половиною років тюремного ув'язнення за контрабанду і незаконний оборот наркотиків. Спринтерша була арештована в червні.

Про це пише "Преса України" з посиланням на голландські ЗМІ.

27-річна спортсменка, яка три роки тому брала участь в естафеті 4х400 м на бразильських Іграх, попалася в червні під час звичайної дорожньої перевірки на німецько-голландському кордоні в Елтені. У багажнику її машини було зафіксовано 50 кг екстазі в таблетках, два кг метамфетаміну та майже 12 тисяч євро готівкою. Загальна вартість наркотиків була оцінена в два мільйони фунтів.

Вирок був винесений у понеділок в німецькому місті Клеве. Спортсменка не визнала себе винною і заявила, що має намір оскаржити рішення суду.

Вона була переконана, що перевозила допінгові препарати, а не екстазі і метамфетамін. Вона не розкрила інформацію про те, як отримала наркотики.

"Ми приголомшені вердиктом. Голландська асоціація легкої атлетики відсторонюється від Гафур. Федерація засуджує будь-яке вживання і оборот наркотиків", - йдеться в заяві Федерації легкої атлетики Голландії.

Гафур вигравала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юніорів в Естонії.