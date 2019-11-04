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Синоптики розповіли, яку чекати погоду українцям завтра, п'ятого листопада. Нас чекає тепла погода, в деяких містах повітря прогріється навіть до плюс 21.
На Заході: в Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську та Львові очікується тепла погода. Вдень повітря прогріється до плюс 15 - 17 градусів.
На Сході: в Луганську Донецьку, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі днем буде від 16 до 18 градусів, вночі повітря прогріється до плюс 8 - 12. Можливий невеликий дощ.
На Півночі: в Чернігові, Сумах і Житомирі буде мінлива хмарність без опадів, температура повітря вдень від 15 до 17 градусів вище нуля. У Сумській області очікується дощ.
У Центрі: в Кропивницького і Полтаві температура вдень від 14 до 16 градусів, вночі від 9 до 11 вище нуля. За прогнозами невеликі дощі. У Вінниці вдень повітря прогріється до плюс 17, опадів не передбачається.
Найтепліше за традицією на Півдні. 21 градус буде днем в Одесі і Миколаєві, трохи менше плюс 19 в Херсоні, в якому також очікуються дощі. В Одеській і Миколаївській області мінлива хмарність без опадів.
У столиці завтра від 15 до 17 градусів тепла вдень. Вранці передають невеликий дощ. Увечері температура повітря впаде до плюс 11.
22:29: Прогноз погоди на 5 листопада: Тепло, навіть до плюс 21
22:02: Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність
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