Лікар заразив більше 900 дітей ВІЛ-інфекцією

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 22:12

Понад 1100 чоловік були заражені ВІЛ, в тому числі майже 900 дітей. Все це через халатність лікаря, який просто не міняв шприци.

Про це пише Преса України з посиланням на The New York Times.

У Пакистані сталася паніка після того, як лікар заразив більше 1100 чоловік ВІЛ в невеликому містечку Ратодеро. Більшість інфікованих - майже 900 - діти у віці до 12 років.

Місцевий педіатр виявився в руках поліції. Його звинувачують у недотриманні основних правил гігієни, що діють в лікарні. Лікар повинен був замінювати шприци і не використовувати повторно брудні голки, заражені ВІЛ.

Педіатр доктор Музаффар Гангро - один з найдешевших лікарів в пакистанському місті. Обвинувачений педіатр заперечує звинувачення і як і раніше приймає пацієнтів в лікарні біля Ратодеро.

Епідемія ВІЛ проливає світло на систему охорони здоров'я Пакистану. Фахівці охорони здоров'я кажуть, що необхідно оновити всю систему.

ВІЛ-інфекція означає, що в організмі людини є вірус набутого імунодефіциту. Вірус розмножується і руйнує імунну систему зараженої людини, яка через деякий час перестає захищати організм від хвороб. ВІЛ-інфекція не дає характерних симптомів.