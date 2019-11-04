Лікар заразив більше 900 дітей ВІЛ-інфекцією

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Понад 1100 чоловік були заражені ВІЛ, в тому числі майже 900 дітей. Все це через халатність лікаря, який просто не міняв шприци.
Про це пише Преса України з посиланням на The New York Times.
У Пакистані сталася паніка після того, як лікар заразив більше 1100 чоловік ВІЛ в невеликому містечку Ратодеро. Більшість інфікованих - майже 900 - діти у віці до 12 років.
Місцевий педіатр виявився в руках поліції. Його звинувачують у недотриманні основних правил гігієни, що діють в лікарні. Лікар повинен був замінювати шприци і не використовувати повторно брудні голки, заражені ВІЛ.
Педіатр доктор Музаффар Гангро - один з найдешевших лікарів в пакистанському місті. Обвинувачений педіатр заперечує звинувачення і як і раніше приймає пацієнтів в лікарні біля Ратодеро.
Епідемія ВІЛ проливає світло на систему охорони здоров'я Пакистану. Фахівці охорони здоров'я кажуть, що необхідно оновити всю систему.
ВІЛ-інфекція означає, що в організмі людини є вірус набутого імунодефіциту. Вірус розмножується і руйнує імунну систему зараженої людини, яка через деякий час перестає захищати організм від хвороб. ВІЛ-інфекція не дає характерних симптомів.
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