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Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 22:02
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Міністр економіки: Україна втратила багато інвестицій через нерозторопність

Міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що за останні кілька років Україна втратила великі інвестиції з-за своєї нерозторопність.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Цензор.НЕТ.

"У нас багато інвестицій було втрачено за останні 5-10-20 років, пов'язані з тим, що ми були недолугі", - зазначив міністр.

Тимофій Милованов зазначив, що в першу чергу інвестори його запитують на рахунок підключення до інфраструктури і виділення землі, а також гарантій того, що цю інфраструктуру в один момент не зможуть "вимкнути".

"Тобто, це питання підключення до газу, проведення дороги, наявності вагонів у" Укрзалізниці "або залізничної станції. Це найголовніше питання".

Міністр економіки також додав, що у нього цікавляться, чи буде влада гарантувати те, що інвестиції і права власності будуть захищені.

Також Милованов передбачає, що в Україні не заходитимуть інвестори, які запитують про податки. Так як їм зручніше працювати в Словаччині. Однак в цьому питанні міністр сподівається на прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який обіцяв зробити податкову реформу навесні.

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