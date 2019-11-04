Померла відома французька співачка і актриса

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 21:38

Марі Лафоре, відома французька співачка і актриса, померла в суботу у віці 80 років в швейцарському Женольє.

Артистка знялася в 35 фільмах, продала більше 35 мільйонів платівок і прославилася, зокрема, піснями "Viens, viens", "Warsaw" і "Les vendanges de l'amour".

Про це пише "Преса України".

Лафоре, якою насправді звали Майте Думен, ця назва означає на баскському діалекті «мила», вона не хотіла обмежуватися однією сценою, вона була багатообіцяючою актрисою, потім популярною співачкою, а потім знову актрисою.

Вона народилася 5 жовтня 1939 в Сулак-сюр-Мер в департаменті Жиронда на заході Франції в сім'ї промисловців. У 1960 році вона дебютувала в якості актриси у фільмі "На повному сонце" разом з Аленом Делоном, а рік по тому у фільмі "La fille aux yeux d'or" (Французька дівчина з золотими очима). Назва фільму стало прізвиськом, дане їй французькою публікою.

У 1979 році вона переїхала до Женеви; згодом вона відмовилася від музики і кіно і заснувала художню галерею. Вона жила в Женеві і місті Женольє на заході Швейцарії.

У 80-х вона повернулася до акторської кар'єри. Вона з'явилася в декількох французьких та італійських, абсолютно невідомих постановках.