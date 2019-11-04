Великобританія змінила рівень терористичної загрози до "істотного"

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 21:25

У понеділок Великобританія знизила рівень терористичної загрози з "серйозного" до "істотного", що є найнижчим із серпня 2014 року, заявила міністр внутрішніх справ Прити Патель.

Про це пише "Преса України" з посиланням на британський ЗМІ.

- Не дивлячись на зміну рівня загрози, тероризм залишається одним з прямих і найбільших факторів ризику для нашої національної безпеки, - заявила вона.

"Значний" рівень терористичної загрози є третім за п'ятибальною шкалою і означає, що атака може відбутися без попередження.

Велику частину часу за останні п'ять років рівень терористичної загрози у Великобританії описувався як "серйозний", що є четвертим ступенем. У 2017 році його двічі швидко підняли до найвищого рівня - "критичного", що означає, що атака в найближчому майбутньому вельми вірогідна.

У 2017 році у Великобританії сталося чотири теракти, в результаті яких загинули 36 осіб. Більшість жертв загинули під час концерту Аріани Гранде в Манчестері. Інші нападу мали місце на Лондонському мосту і біля будівлі парламенту.

Оцінкою терористичної загрози займається JTAC - підрозділ британської контррозвідки, яке видає рекомендації з цього питання незалежно від уряду.