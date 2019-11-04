Світоліна заробила рекордні гроші в 2019 році

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 21:08

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи в сезоні 2019 року. Він приніс їй рекордні призові.

Про це пише "Преса України".

Нагадаємо, що Світоліна в своєму останньому турнірі програла у фінальній зустрічі в рамках Підсумкового турніру WTA. Нагадаємо, що в минулому році українка святкувала успіх на цьому турнірі.

Всього за 2019 рік перша ракетка України заробила 6,126 мільйона доларів, однак ця сума не враховує виплату податків. Тобто тенісистка отримала "на руки" менше.

Найбільше грошей українка заробила саме на Підсумковому турнірі. Завдяки виходу в фінал Еліна Світоліна заробила 2,4 мільйона доларів. Півфінал US Open приніс українській спортсменці 960 тисяч доларів, а ця ж стадія Wimbledon - 761 тисяча доларів.

За півфінал турніру в Індіан-Уеллсі Світоліна заробила 354 тисячі доларів, а за чвертьфінал Australian Open - 342 тисячі доларів.

У минулому році українка заробила трохи більше чотирьох мільйонів доларів.

Найбільше в поточному сезоні призових виграла Ешлі Барті. У неї більше 1 млн доларів. На другому місці розташувалася Сімона Халеп з 6 942 442 доларами. Трійку замкнула Наомі Осака - 6 788 282. Світоліна зі своєю суму на п'ятій сходинці.