Україна сім разів вимагала від Росії повернути українські військові кораблі

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Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зазначила, що Україна вже сім разів зверталася до російської сторони з вимогами повернути кораблі "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь", які були захоплені Російською Федерацією рік тому.
Про це пише "Преса України".
"Всього таких звернень з вимогою віддати кораблі було, принаймні, сім. Відповідей на жодне з них, включаючи і на останнє від 4 жовтня 2019, ми не отримали", - написала Зеркаль на своїй сторінці в Фейсбук.
Заступник міністра закордонних справ нагадала, що ще 25 травня Міжнародний трибунал з морського права своїм рішення ухвалив, що Росія повинна повернути під український контроль три корабля.
"Отже, той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права", - додала Зеркаль.
Олена Зеркаль додала, що Російська Федерація навмисне не передає України кораблі "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь".
Вона зазначила, що поки російська сторона не поверне кораблі, на Росію має і далі йти тиск з боку міжнародних партнерів і організацій.
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