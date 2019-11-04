В Україні запущено процес подвійного громадянства

Україна сім разів вимагала від Росії повернути українські військові кораблі 20:52
15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку 17:29
Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО) 17:03
Google за більш ніж 2 млрд купив Fitbit, щоб створити конкурента для Apple Watch 08:19
Ситуація на Донбасі: Один український військовослужбовець отримав поранення 07:51
Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат 07:14
Американська конгресменка відмовилася від свого мандату після публікації оголених фотографій 14:24
Прогноз погоди на перші дні листопада: Тепло повертається 10:58
Проблеми у Apple: Після останніх оновлень iPhone розряджається за одну годину 09:05
Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України 07:42
Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму 07:19
Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2 22:44
Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення 22:35
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Кабінет міністрів на даний момент вивчає два можливих варіанти подвійного громадянства в країні.
Про це пише "Преса України" з посиланням на Укрінформ.
У першому варіанті розглядається скасування обмежень, які є в законодавстві України з приводу того, що українцям потрібно позбавлятися свого громадянства для отримання іншого. Також це стосується того, що люди українського походження також не можуть отримати українське громадянство, не відмовившись від свого чинного.
Другим варіантом може бути розширення статусу закордонного українця.
"Хтось може не хотіти отримувати інше громадянство, кому-то таке право не дає законодавство країни проживання. Тому ми працюємо над розширенням спектра прав, які надає це посвідчення", - зазначив Василь Боднар.
Заступник міністра закордонних справ зазначив, що на даний момент процес впровадження подвійного громадянства знаходиться на практичній стадії.
"Я сповнений оптимізму з цього приводу, тому що ми вже перейшли від розмов до конкретних практичних речей. Уже сформовані робочі групи, які працюють над кількома концепціями законопроектів", - зазначив дипломат.
20:52: Україна сім разів вимагала від Росії повернути українські військові кораблі
17:29: 15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку
17:03: Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО)
08:19: Google за більш ніж 2 млрд купив Fitbit, щоб створити конкурента для Apple Watch
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.