В Україні запущено процес подвійного громадянства

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 20:34

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Кабінет міністрів на даний момент вивчає два можливих варіанти подвійного громадянства в країні.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Укрінформ.

У першому варіанті розглядається скасування обмежень, які є в законодавстві України з приводу того, що українцям потрібно позбавлятися свого громадянства для отримання іншого. Також це стосується того, що люди українського походження також не можуть отримати українське громадянство, не відмовившись від свого чинного.

Другим варіантом може бути розширення статусу закордонного українця.

"Хтось може не хотіти отримувати інше громадянство, кому-то таке право не дає законодавство країни проживання. Тому ми працюємо над розширенням спектра прав, які надає це посвідчення", - зазначив Василь Боднар.

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що на даний момент процес впровадження подвійного громадянства знаходиться на практичній стадії.

"Я сповнений оптимізму з цього приводу, тому що ми вже перейшли від розмов до конкретних практичних речей. Уже сформовані робочі групи, які працюють над кількома концепціями законопроектів", - зазначив дипломат.