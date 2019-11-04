Луценко розповіла, чому покидає Верховну Раду

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 17:43

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Луценко прокоментувала своє рішення позбутися депутатського мандата.

Про це пише "Преса України".

Раніше з'явилася інформація про те, що дружина колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка за станом здоров'я вирішила припинити роботу у Верховній Раді.

Поки що чинний народний депутат підтвердила інформацію і зазначила, що стан її здоров'я не дозволяє працювати в Парламенті.

"Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко на своїй сторінці в Фейсбук.

Також вона додала, що продовжує залишатися членом партії "Європейська солідарність", зазначивши, що добрі справи можна робити, навіть не маючи статусу народного депутата.

Також в своєму пості Луценко зазначила свої законопроекти, які були прийняті у Верховній Раді. Нагадаємо, що вона під час попереднього скликання була представником президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

"Зараз головне - згуртуватися і влади, і опозиції навколо наших державних інтересів. Не дати розхитати нас зсередини, зате консолідувати суспільство і захистити нашу країну від зовнішнього агресора", - додала Луценко.