Луценко розповіла, чому покидає Верховну Раду

15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку 17:29
Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО) 17:03
Google за більш ніж 2 млрд купив Fitbit, щоб створити конкурента для Apple Watch 08:19
Ситуація на Донбасі: Один український військовослужбовець отримав поранення 07:51
Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат 07:14
Американська конгресменка відмовилася від свого мандату після публікації оголених фотографій 14:24
Прогноз погоди на перші дні листопада: Тепло повертається 10:58
Проблеми у Apple: Після останніх оновлень iPhone розряджається за одну годину 09:05
Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України 07:42
Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму 07:19
Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2 22:44
Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення 22:35
Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими 22:22
Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО) 22:13
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Луценко прокоментувала своє рішення позбутися депутатського мандата.
Про це пише "Преса України".
Раніше з'явилася інформація про те, що дружина колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка за станом здоров'я вирішила припинити роботу у Верховній Раді.
Поки що чинний народний депутат підтвердила інформацію і зазначила, що стан її здоров'я не дозволяє працювати в Парламенті.
"Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко на своїй сторінці в Фейсбук.
Також вона додала, що продовжує залишатися членом партії "Європейська солідарність", зазначивши, що добрі справи можна робити, навіть не маючи статусу народного депутата.
Також в своєму пості Луценко зазначила свої законопроекти, які були прийняті у Верховній Раді. Нагадаємо, що вона під час попереднього скликання була представником президента Петра Порошенка у Верховній Раді.
"Зараз головне - згуртуватися і влади, і опозиції навколо наших державних інтересів. Не дати розхитати нас зсередини, зате консолідувати суспільство і захистити нашу країну від зовнішнього агресора", - додала Луценко.
17:29: 15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку
17:03: Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО)
08:19: Google за більш ніж 2 млрд купив Fitbit, щоб створити конкурента для Apple Watch
07:51: Ситуація на Донбасі: Один український військовослужбовець отримав поранення
07:14: Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат
14:24: Американська конгресменка відмовилася від свого мандату після публікації оголених фотографій
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.