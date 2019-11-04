15-річний хлопець на Одещині згвалтував і вбив 14-річну дівчинку

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 17:29

В Одеській області стався неординарний і жорстокий випадок. Була вбита 14-річна дівчина Дарія Дробот, зловмисник вже затриманий.

Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Другого листопада мати дівчинки повідомила в поліцію, що дочка в день пішла гуляти, але так і не повернулася додому. Представники поліції по камерах спостереження зуміли встановити куди пішла Дарія. Було встановлено, що дівчина пішла з хлопцем із загальної компанії в невідомому напрямку.

Тіло дівчини було знайдено в лісосмузі на території Лиманського району на ранок наступного дня. Після розтину стало відомо, що причина смерті - удушення. Також дівчина була знайдена оголена з ознаками насильства. У той же день був затриманий 15-річний хлопець, який останнім бачив Дарину.

Підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності, а саме за грабіж і знаходився на умовному терміні. Коли його затримували, він знаходився в стані наркотичного сп'яніння. Через деякий час він зізнався у вбивстві.

Також відомо, що послід скоєного 15-річний одесит вкрав у дівчини телефон. Зараз слідчі проводять невідкладні слідчі дії. Відкрито кримінальну справу за п.6 ч.2 ст. 115 (вбивство малолітньої дитини.