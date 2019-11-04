Живі свині використовувалися для автомобільних випробувань, вони вмирали в муках (ФОТО)

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 17:03

Свині, що використовувалися для випробувань автомобільних тестів в Китаї, вмирали в муках.

Живі тварини були прив'язані до сидінь, потім відбувався удар. Таким чином, були тестовані ремені безпеки і те, як вони будуть реагувати після сильного удару.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Daily Mail.

Мета дослідників полягала в тому, щоб визначити, як запобігти травмам дітей, що сидять в автомобільних кріслах. Моделювання проводилося з використанням молодих свиней, які повинні були імітувати дитину приблизно 6-7 років. Для цього 15 поросят були поміщені в дитячі крісла, які були розігнані до 30 км/год.

За кілька годин до випробування тварин не годували і не поїли. Їм також давали заспокійливі засоби. В результаті тесту сім свиней загинули відразу. Інші тварини прожили максимум шість годин. Вони отримали так багато травм (численні переломи або внутрішня кровотеча), що не було ніякої можливості їх врятувати.

Активісти попереджають, що випробування автомобілів на тваринах - це метод, який останній раз використовувався в 1990-х роках. Тоді в результаті кампаній проти таких випробувань було вирішено утриматися від їх проведення.