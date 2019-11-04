У Києві оголосили «жовтий» рівень небезпеки

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 09:17

Сьогодні, четвертого листопада, в Києві був оголошений "жовтий" (перший) рівень небезпеки через очікувані поривів вітру в 15-20 м / с.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Таким чином, через ситуацію з сильним вітром киян і гостей столиці закликають бути обережними, а також дотримуватися основних рекомендацій при таких поривах.

В першу йдеться про те, щоб закрити щільно всі вікна в будинку або квартирі, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулицях людям рекомендують триматися подалі від ліній електропередачі та рекламних щитів, а також перебувати поблизу великих дерев, в першу чергу близько тополь, а також не паркувати транспортні засоби біля них.

Якщо буде дійсно дуже сильний вітер, то потрібно сховатися в найближчому будинку або в іншому природному укритті.

У разі якщо хтось помітить падіння великих дерев або гілок, а також у випадках при травмуванні людей варто негайно дзвонити в екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Нагадаємо, що синоптики передавили плюсову температуру в перші дні листопада.