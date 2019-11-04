Google за більш ніж 2 млрд купив Fitbit, щоб створити конкурента для Apple Watch

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 08:19

Схоже, що Google все більш серйозно замислюється про запуск фітнес-браслета або смарт-годиника під Android.

Купівля Fitbit, яка обійшлася компанії в 2,1 мільярда доларів, може допомогти їй конкурувати з Apple Watch, який в даний час є найбільш впізнаваним продуктом цього типу.

Про це пише "Преса України".

Про можливість покупки бренду гігантом говорили вже давно. Сьогодні можна говорити про офіційну продажу Fitbit Google. Американський Fitbit набув популярності завдяки своїм прекрасному функціонуванню фітнес-браслетів і розумних годиників. Відмінна якість виготовлення і безліч корисних функцій були ідеальним поєднанням. Досить досконалим, щоб сам Google зацікавився брендом.

Google має намір використовувати нове придбання для поліпшення своєї мобільної платформи, яка отримає деякі з можливостей пристроїв з стабільної Fitbit. Досвід і технології, якими володіє нещодавно придбана компанія, можуть допомогти в розробці придатних для американців рішень. Якщо подивитися на те, як Apple працює над Apple Watch і пов'язаними з ним функціями, рух Google здається більш ніж правильним.

Однак майже напевно компанія "вб'є" бренд Fitbit як такий і запровадить ці технології в нове обладнання з серії "Зроблено Google".