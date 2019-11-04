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Третього листопада на Донбасі позиції українських військовослужбовців були обстріляні 14 разів. У тому числі противник використовував міномети калібру 82 мм, заборонені Мінськими домовленостями.
Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики чотири рази порушували режим "тиші": з РПГ і великокаліберних кулеметів поблизу Пєсков і Піщовика з гранатометів різних систем в районі Водяного, що на Приазов'ї, зі стрілецької зброї, з крупнокаліберних кулеметів біля Павлопілля.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник десять разів порушував режим припинення вогню: з підствольних гранатометів і стрілецької зброї неподалік Хутора Вільного, зі стрілецької зброї і станкових протитанкових і автоматичних гранатометів поблизу Новолуганська, з великокаліберних кулеметів за межами дільниці розведення неподалік Золотого, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів три рази біля Луганського, з великокаліберних кулеметів і ручних і станкових протівот анкових гранатометів в районі Южного, з СПГ, стрілецької зброї і автоматичних гранатометів в районі Зайцево і з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Новозванівки.
За підсумками вчорашніх обстрілів один військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення.
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07:51: Ситуація на Донбасі: Один український військовослужбовець отримав поранення
07:14: Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат
14:24: Американська конгресменка відмовилася від свого мандату після публікації оголених фотографій
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