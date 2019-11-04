Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат

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Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Луценко вирішила здати свій мандат і припинити роботу у Верховній Раді.
Про це пише "Преса України" з посиланням на LIGA.net.
Дружина колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка вирішила припинити повноваження народного депутата. Відповідну інформацію підтвердили відразу два джерела у фракції "Європейська Солідарність".
Причиною такого рішення Ірини Луценко, за даними джерел, стали проблеми зі здоров'ям. Більше подробиць про стан нардепа невідомо. Відзначається, що народний депутат вже написала відповідну заяву, а також встигла подати її в апарат Верховної Ради.
Ірина Луценко продовжить роботу у Верховній Раді до того моменту, коли на сесії народні депутати не проголосують за відповідне рішення за її заявою.
Нагадаємо, що Луценко зуміла пройти в Парламент за списком партії "Європейська Солідарність". Вона займала 15 рядок у списку партії Петра Порошенка. У чинному Парламенті Луценко також входила до складу Комітету з питань екологічної політики та природокористування.
У попередньому скликанні Ірина Луценко була представником президента Порошенко в Парламенті.
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