Народний депутат від партії Порошенко вирішив здати мандат

Аня Мартинюк 04 листопада 2019, 07:14

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Луценко вирішила здати свій мандат і припинити роботу у Верховній Раді.

Про це пише "Преса України" з посиланням на LIGA.net.

Дружина колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка вирішила припинити повноваження народного депутата. Відповідну інформацію підтвердили відразу два джерела у фракції "Європейська Солідарність".

Причиною такого рішення Ірини Луценко, за даними джерел, стали проблеми зі здоров'ям. Більше подробиць про стан нардепа невідомо. Відзначається, що народний депутат вже написала відповідну заяву, а також встигла подати її в апарат Верховної Ради.

Ірина Луценко продовжить роботу у Верховній Раді до того моменту, коли на сесії народні депутати не проголосують за відповідне рішення за її заявою.

Нагадаємо, що Луценко зуміла пройти в Парламент за списком партії "Європейська Солідарність". Вона займала 15 рядок у списку партії Петра Порошенка. У чинному Парламенті Луценко також входила до складу Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У попередньому скликанні Ірина Луценко була представником президента Порошенко в Парламенті.