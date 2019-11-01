Pay Pass - безопасная функция для быстрой оплаты

zmxn 01 листопада 2019, 02:25

Функция Pay Pass становится все более популярным вариантом оплаты. Хотя не все ей доверяют, она удобная и быстрая. Практически на каждом терминале есть бесконтактная опция. Использовать pay pass очень просто - вы кладете карточку к терминалу, а через две секунды считыватель принимает оплату.

Только 500 гривен?

Бесконтактная функция работает независимо от суммы, которую вы должны заплатить, но если она составляет выше 500 грн, то нужно будет ввести пин-код. Это также защита от воров, которые не смогут заплатить более 500 грн без вашего пароля. Однако они могут совершать бесконтактные транзакции с украденной картой 500 грн - любое количество раз, если только у нас нет ежедневного лимита бесконтактных транзакций на банковском счете или же дневного лимита. Хотя по данным многих экспертов транзакции, совершенные с использованием украденных карт, составляют лишь небольшой процент от всех краденых транзакций, лучше подготовиться и, независимо от типа украденной карты, быстро заблокировать ее.

Можно ли случайно заплатить картой Pay Pass

Многие люди обеспокоены тем, что они могут случайно заплатить за что-то в магазине, если они приблизят бесконтактную карту к считывателю. Однако это невозможно. Случайное выполнение транзакции невозможно, поскольку перед этой операцией продавец должен активировать терминал. Если продавец этого не сделает, размещение карты на терминале не повлечет за собой никаких последствий, и деньги не будут сняты со счета. Кроме того, если после активации терминала к нему будет применена неправильная карта, продавец сможет отменить транзакцию или вернуть сумму, на которую она была сделана.

Украина среди лидеров

Статистика показывает, что украинцы все чаще платят бесконтактно (и никто не заставляет их это делать). Украина по итогам 2018 года заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных транзакций. При этом, только около 40 процентов представителей малого и среднего бизнеса имеют в Украине терминалы для безналичных платежей. По Европе эта цифра составляет более 60 %. За 2019 года статистики пока нет, но с уверенность можно сказать, что технология бесконтактной оплаты стает все более популярной в нашей стране.