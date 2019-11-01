Американська конгресменка відмовилася від свого мандату після публікації оголених фотографій

Аня Мартинюк 01 листопада 2019, 14:24

Американський конгресмен Кеті Хілл заявила в четвер, що звільняється з роботи в Палаті представників "через жінконенависницьку культури".

На вихідних вона відмовилася від свого мандата після того, як з'ясувалося про її сексуальні стосунки зі співробітником також в мережу були викладені оголені фотографії конгресмена.

"Я йду через жінконенависницьку культуру, яка тріумфально ввібрала мої оголені фотографії та використовувала мою сексуальність", - сказала Кеті Хілл в своїй недавній промові в Конгресі.

Демократка з Каліфорнії також сказла, що її колишньому партнеру було дозволено продовжувати ображати її та що "вся країна спостерігала за цим".

Вона також згадала "подвійні стандарти" серед причин свого відходу з посади. У цьому контексті вона піддала критиці президента Дональда Трампа, який, на її думку, "хвалиться сексуальністю хижака" і "висуває політику, вкрай шкідливу для жінок".

Скандал почався з публікації консервативного сайту RedStar, в якому повідомлялося, що у Хілл був роман з чоловіком, одним з її колег по Конгресу. На сайті також повідомляється, що вона підтримувала сексуальні стосунки зі співробітником, що заборонено, також були опубліковані оголені фотографії Конгресменки.