Прогноз погоди на перші дні листопада: Тепло повертається

Аня Мартинюк 01 листопада 2019, 10:58

Синоптики розповіли, яку погоду потрібно чекати українцям в перші дні останнього місяця осені.

Про це пише Преса України.

Другого листопада по всій території України буде без опадів, лише невеликі дощі передбачаються вдень на Закарпатті. Температура вночі буде від нуля до мінус чотирьох, вдень від чотирьох до дев'яти тепла. На сході ще холодніше - вночі від 5 до 10 морозу, вдень від 1 до 6 тепла. На півдні тепліше всього - від плюс трьох до мінус двох вночі і від 6 до 11 тепла вдень.

Днем третього листопада в північних, західних і центральних областях невеликий дощ, в той же час на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі, на решті території України без опадів. Температура вночі трохи підніметься - від нуля до плюс п'ять, вдень від 7 до 12 тепла. В Одеській області, а також на Прикарпатті та Закарпатті до плюс 16 днем.

Четвертого жовтня в західних областях продовжаться невеликі дощі, а Закарпатті та в Карпатах - помірні. В інших областях опади не передбачаються. Вночі температура підніметься до плюс чотирьох - плюс дев'яти тепла, а вдень від 12 до 17, на півдні аж до плюс 20.

П'ятого жовтня практично по всій території України місцями помірний дощ. Температура вночі від 6 до 12 вище нуля, вдень 9-15.