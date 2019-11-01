Пристайко розповів про етап обміну полоненими

Аня Мартинюк 01 листопада 2019, 09:41

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, про те, коли може відбутися наступний обмін полоненими, і на якій стадії вирішення це питання знаходиться.

Про це пише "Преса України" з посиланням на ТСН.

Вадим Пристайко також додав, що в даний момент сторони вивчають документи всіх кандидатів на обмін, а також їх можливість звільнення.

"Це не період очікування - це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їх справ і разом з тим можливість звільнення", - зазначив глава МЗС України.

Також Вадим Пристайко зазначив той факт, що дата обміну не прив'язана до дати проведення зустрічі "Нормандського формату" лідерів країн.

"Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до нормандського саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти", - зазначив міністр закордонних справ.

Пристайко також зазначив, що для України затримка звільнення людей є трагедією, тому ніхто не прив'язується до зустрічі в Нормандські форматі.

Нагадаємо, що за вчорашню добу один український військовий отримав поранення, а ще один - бойову травму. За підсумками вчорашнього дня бойовики 15 раз порушували режим припинення вогню.