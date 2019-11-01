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Користувачі iPhone повідомляють, що після установки останнього оновлення програмного забезпечення iOS 13.1.3 їх телефони розряджалися в деяких випадках навіть менше ніж за годину. Оновлення повинно було виправити попередні помилки, але принесло великі проблеми.
Про це пише "Преса України".
Замість поліпшення всієї системи оновлення програмного забезпечення iOS 13.1.3 викликало проблеми з батареєю. Деякі користувачі скаржаться на те, що iPhone розряджається менш ніж за годину, а в деяких випадках тримає батарея тільки 30 хвилин.
Проблема, про яку повідомляють, серед інших Forbes стосується не тільки останніх моделей пристроїв, тобто iPhone 11 і iPhone 11 Pro. Оновлення програмного забезпечення до iOS 13.1.3, мабуть, завдає шкоди батареї, незалежно від віку телефону і способу його використання.
Apple випустила ще чотири поновлення, які повинні були включати поліпшити час автономної роботи. Однак жодна з них не принесло очікуваних результатів. Деякі користувачі iPhone скаржаться на час його роботи навіть в разі крайньої iOS 13.2.
Доброю новиною є те, що це стосується не всіх копій.
09:05: Проблеми у Apple: Після останніх оновлень iPhone розряджається за одну годину
07:42: Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України
07:19: Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму
22:44: Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2
22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
22:13: Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО)
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